Novartis: Πικραμμένος, Γεωργιάδης και Λοβέρδος στον ΑΝΤ1 μετά την παραδοχή Τσίπρα

Οι τρεις πολιτικοί, τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο της Novartis, κάνουν τα σχόλιά τους, μετά την παραδοχή Τσίπρα περί «λάθος χειρισμού» της υπόθεσης.

Του Αντώνη Σεφερλή

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στον απόηχο των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με ατυχείς χειρισμούς στην υπόθεση Novartis.

Στην υπόθεση Novartis η πρόθεσή μας να μη παρέμβουμε σε αυτό το σκάνδαλο, να το αποδώσουμε στη δικαιοσύνη, μας οδήγησε σε χειρισμούς που έδιναν την εντύπωση ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που πιθανότατα να είχαν εμπλοκή, με ανθρώπους που ήταν βέβαιο σχεδόν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή.

Έξι χρόνια μετά, με την αρχειοθετημένη υπόθεση να αποτελεί παρελθόν, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, που στοχοποιήθηκε χωρίς στοιχεία, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, εκφράζει τη λύπη του για την επιχείρηση σπίλωσης του προσώπου του, αποφεύγοντας να σχολιάσει τα όσα είπε ο τότε Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας

«Δε θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα ελέχθησαν από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για τους χειρισμούς του στην υπόθεση Novartis. Η ιστορία μιλά από μόνη της και ο κόσμος γνωρίζει.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ωστόσο δεν έμειναν στο απυρόβλητο από άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν για την υπόθεση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει στον ΑΝΤ1, «too little, too late».

«Έστω και καθυστερημένα ο κ Τσίπρας κατάλαβε ότι το ναπολιτεύεται με μοναδικό στόχο να τον χειροκροτούν οι φανατικοί του κόμματος του, δεν ήταν καλή ιδέα. Οι χθεσινές του όμως δηλώσεις είναι πολύ λίγες και ήρθαν πολύ αργά. Toο little, too late που λένε και οι Αμερικανοί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας.

Ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος, είπε πως, «είναι μία ακόμη απόδειξη του πόσο, άδικο, παράνομο, βάρβαρο ήταν αυτό που υποστήκαμε 10 πολιτικοί από τον κ. Τσίπρα. Με μία λέξη δεν ισοσκελίζονται όλα αυτά τα οποία έχουμε τραβήξει επί 4 και 5 χρόνια. Είναι ο ίδιος οργανωτής αυτής της ιστορίας, το ότι μετανιώνει είναι μια απόδειξη πόσο βάρβαρος υπήρξε στα χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός».

Την παραδοχή ότι έγιναν λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης Novartis από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε και ο Γιώργος Τσίπρας.

«Όσον αφορά τη Novartis θα μπορούσε να έχει γίνει μία διαφορετική διαχείριση , αλλά ακούγοντας τη δικαιοσύνη , ότι ήρθε στη βουλή από τη δικαιοσύνη ήρθε δε το προτείναμε εμείς, ορισμένοι δε θα έπρεπε να πάνε στη δικαιοσύνη πίσω από τη βουλή, ήταν λάθος χειρισμός», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» ο Γιώργος Τσίπρας, ενώ μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χρήστος Σπίρτζης, ανέφερε πως «είναι πολύ θετικό πρώην πρωθυπουργός να τολμά να κάνει δημόσια την αυτοκριτική του, κάτι που δεν έγινε στο συνέδριο μας».

«Αν είχα μπροστά μου τον Αλέξη στο τραπέζι του έλεγα, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα», ήταν η αποστροφή του Πάνου Σκουρλέτη, στελέχους της Νέας Αριστεράς.

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Πολάκη εξαπολύει ο Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ στο “mea culpa” του Αλέξη Τσίπρα για τις τηλεοπτικές άδειες.

«Τον Παύλο Πολάκη χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα ‘δεν θα τον ήξερε η μάνα του’ κατά κυριολεξία. Τον μάζεψε από το πολιτικό περιθώριο (στις εκλογές του 2012 υποστήριζε το ΕΠΑΜ του κ. Καζάκη) και όχι μόνον τον έκανε βουλευτή, αλλά σε έκπληξη όλων και Αναπληρωτή Υπουργό. Ακόμη και στο τέλος πριν τις Εκλογές του 2023, όταν έφτασε ένα βήμα πριν την διαγραφή του, που αν είχε συμβεί τώρα δεν θα ήταν καν βουλευτής, ο ίδιος ο Τσίπρας -ποιος ξέρει γιατί «μωραίνει Κύριος…»- του την χάρισε. Και πώς τα επιστρέφει όλα αυτά στον Τσίπρα ο Πολάκης; Με Αχαριστία! Είναι ο Πολάκης αυτός που σήμερα βγαίνει και εκθέτει τον Τσίπρα, ο πιο ευνοημένος του….Αλέξη μου όλα εδώ πληρώνονται τελικά να θυμάσαι…», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ενώ ο Παύλος Πολάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Λαδεμπορα που πριν σε μαζέψει ο Καρατζαφέρης δεν σε ήξερε ούτε η μάνα σου ,μην με πιάνεις στο στόμα σου όσο κι αν πονάς. Την Τετάρτη στις 13 θα είμαι ξανά στη δίκη του ΚΕΕΛΠΝΟ ,ό,τι και να κανείς!».

