Αγρότες - ΚΑΠ: Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις

Οι αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημοσιεύθηκε η 1η έγκριση της τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2023-2027.

Σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, οι τροποποιήσεις που είχε προτείνει η χώρα μας, και έλαβαν την έγκριση της Ε.Ε.:

1) σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις των παραγωγών.

2) αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων στα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά προγράμματα/Eco-schemes), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32, καθώς επίσης και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

3) σχετίζονται με παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς όπως οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, οίνο, μελισσοκομία. Περιλαμβάνουν κυρίως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής σε παρεμβάσεις στους τομείς οίνου, μελισσοκομίας, στα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και των οπωροκηπευτικών.

4) σχετίζονται με παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 76 για την Επιδότηση Ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκατ. ευρώ.

5) αφορούν στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων και

6) αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

