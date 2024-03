Αθλητικά

Ημιμαραθώνιος: Οι νικητές του αγώνα δρόμου (εικόνες)

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, στο κέντρο της Αθήνας.

Ολοκληρώνεται σταδιακά λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της Κυριακής με ανάδειξη των νικητών, ο 12ος Ημιμαραθώνιος των Αθηνών 2024 και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου (διαφορετικές διακρίσεις για την ίδια διαδρομή).

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Σταμούλης ήταν ο μεγάλος νικητής. Σε μια νέα διαδρομή, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Συντάγματος, ο δρομέας της ΓΕ Αγρινίου επικράτησε με 1:06:39, πετυχαίνοντας ρεκόρ διαδρομής και ατομικό ρεκόρ. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, πρωταθλητής Ελλάδος τα πέντε προηγούμενα χρόνια, πήρε τη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο αδελφός του Νίκου Σταμούλη, Κώστας.

Στο γυναικείο μέτωπο τώρα, δείχνοντας ότι το… έχει και στον Ημιμαραθώνιο, η Αναστασία Μαρινάκου πήρε τη νίκη. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε τη νέα διαδρομή και κατάφερε να σημειώσει νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 1:16:52, βελτιώνοντας το 1:16:57 της Ράνιας Ρεμπούλη από το 2016. Η Μαρινάκου πραγματοποίησε τον συγκεκριμένο αγώνα της περισσότερο σε προπονητικό πλαίσιο, ενόψει των επόμενων στόχων της που δεν είναι άλλοι από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, που για ακόμα μία φορά απέδειξε ότι είναι αθλήτρια υψηλού επιπέδου, με χρόνο 1:17:37. Ο αγώνας πήγε καλά στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια που πήρε τη δεύτερη θέση στο βάθρο. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου τερμάτισε με χρόνο 1:17:45 η Γιώτα Βλαχάκη.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι Αθηναίοι είχαν την ευκαιρία να τρέξουν σ’ αυτή την διαδρομή – πρόκληση, με αποτέλεσμα να ψυχαγωγηθούν, να γελάσουν, να κινηθούν κάτω από τον αττικό ουρανό και ήλιο, να χαρούν την είσοδο της άνοιξης στην πόλη, να μεριμνήσουν για τη φυσική τους κατάσταση και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την αξία της άθλησης και της ευγενούς άμιλλας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά τα κατάφερε ο καθένας.

Οι αθλητές ακολούθησαν επακριβώς τη διαδρομή: Πλατεία Συντάγματος - Πανεπιστημίου - Αιόλου - Σταδίου - Φιλελλήνων - Βασιλίσσης Αμαλίας - Αθανασίου Διάκου - Αρδηττού (ρεύμα καθόδου) - Βασιλέως Κωνσταντίνου (ρεύμα ανόδου) - Βασιλίσσης Σοφίας - Μεσογείων - Ανδρέου Μιχαλακοπούλου - Μεσογείων - αναστροφή στην Σοφίας Σλήμαν - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Βασιλίσσης Σοφίας - Ακαδημίας - Χαλκοκονδύλη - Πατησίων - Αναστροφή στην οδό Κεφαλληνίας - Πατησίων - Αιόλου - Σταδίου - Φιλελλήνων - Βασιλίσσης Αμαλίας - Αθανασίου Διάκου - Αρδηττού (ρεύμα καθόδου) - Βασιλέως Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου) - Μάνθου Ριζάρη - Βασιλίσσης Σοφίας - Ακαδημίας - Ρήγα Φεραίου - Πανεπιστημίου - Βασιλίσσης Αμαλίας - Πλατεία Συντάγματος.

Δεν έλειψαν και οι «διάσημες» συμμετοχές. Ανάμεσά τους η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη, ο ολυμπιονίκης στίβου Κώστας Κεντέρης και η παγκόσμια πρωταθλήτρια ακοντίου και τέως βουλευτής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα.

Ξεχωριστή και αξιέπαινη παρουσία είχαν μικρά και μεγάλα Άτομα με Αναπηρία τα οποία συμμετείχαν με πάθος και ενθουσιασμό.

