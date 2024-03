Πολιτική

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας στον ΑΝΤ1 για τους υπαίτιους της τραγωδίας, την παράταση στην σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση, την συγκέντρωση υπογραφών και την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

-