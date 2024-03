Κοινωνία

Τρένα: Παραμονεύει ο κίνδυνος σε αφύλαχτες διαβάσεις - Εργαζόμενοι του ΟΣΕ σε ρόλο... τροχονόμου (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες απο βίντεο - ντοκουμέντα. Τι αναφέρουν στον ΑΝΤ1 εργαζόμενοι αλλά και ο πρώην Διευθυντής Ασφάλειας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Χρήστος Ρετσινάς

Ένα χρόνο μετά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, οι συνθήκες ασφαλείας στις αφύλακτες διαβάσεις τρένων είναι ανύπαρκτες.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της συντάκτριας του ΑΝΤ1 Γεωργίας Λαγού, στο τρένο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Σέρρες, στo ύψος της Δοϊράνης, ο μηχανοδηγός για να διασχίσει αφύλακτη μειώνει ταχύτητα και ακινητοποιεί τον συρμό λίγα μέτρα πριν. Ένας υπάλληλος ασφαλείας του ίδιου του συρμού αποβιβάζεται, κάνει σήμα στους οδηγούς να περιμένουν, εξασφαλίζει την ομαλή διέλευση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και επιβιβάζεται και πάλι στο τρένο.

Σύμφωνα με καταγγελίες των μηχανοδηγών εδώ και 7 μήνες η κυκλοφορία των τρένων στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη για μήκος διαδρομής 95 και πλέον χιλιομέτρων, γίνεται σε μονή γραμμή κυκλοφορίας χωρίς Φωτοσήματα ούτε Τηλεδιοίκηση, και παραμένει άγνωστη η ημερομηνία αποκατάστασης. Οι καταγγελίες για κενά ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών πληθαίνουν.

Το Υπουργείο Μεταφορών από την πλευρά του, με ανακοίνωση του εξηγεί ότι θα ενισχύσει το προσωπικό ασφαλείας, θα επαναξιολογήσει τους κανονισμούς, θα υπάρξουν επανεκπαιδεύσεις προσωπικού, αλλά και σύσταση ειδικής ομάδας παρακολούθησης των ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ του προσωπικού κίνησης και των Μηχανοδηγών.

Ο πρώην Διευθυντής Ασφάλειας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Χρήστος Ρετσινάς, τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Προχθές “έμεινε” από φρένα στη Μαγούλα, ένα τρένο που πήγαινε στο Κιάτο, και πήγε μετά μία μηχανή να το πάρει να το αποσύρει, και έμεινε και η μηχανή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Δεν υπάρχει ουσιαστική συντήρηση. Δεν άλλαξε και τίποτα μέσα σε ένα χρόνο. Έχουν φοβηθεί κάποιοι, οπότε προσέχουν στη δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι όμως εξακολουθούν να μην προσέχουν».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΣΕ Νίκος Τσικαλάκης ανέφερε: «Πρέπει να αυστηροποιηθεί ο γενικός κανονισμός κίνησης. Αντίστοιχα με τα αυτοκίνητα, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι νόμος του κράτους».

