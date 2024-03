Πολιτική

“Ασπίδες” - Δένδιας για φρεγάτα “Ύδρα”: Υπερηφάνεια για τον ρόλο της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρωί της Τετάρτης, η ελληνική φρεγάτα είχε την πρώτη ουσιαστική εμπλοκή της στην επιχείρηση παροχής προστασίας σε εμπορικά πλοία. Τι αναφέρει το μήνυμα του Υπουργού.

-

Με μήνυμα του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στην πρώτη εμπλοκή που είχε η φρεγάτα «Ύδρα» του ΠΝ, στον Κόλπο του Άντεν.

«Λίγες μέρες πριν, δύο μέρες πριν για την ακρίβεια, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και με τον Αρχηγό Ναυτικού ήμασταν στον Κόλπο του Άντεν με τη φρεγάτα μας Ύδρα. Νοιώσαμε την περηφάνεια να βλέπουμε τη σημαία της πατρίδας μας στον ιστό της Ύδρας και όπως ξέρετε η Ύδρα σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της αποστολής της ενεπλάκη στην αποτροπή επίθεσης drones κατά εμπορικού πλοίου.

Είμαστε υπερήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος, του ρόλου της χώρας μας, αλλά και των συμφερόντων του καθενός Έλληνα και της καθεμιάς Ελληνίδας και της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισκέφθηκε την, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, τη Φρεγάτα «Ύδρα», στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.





Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν παιδί με αυτισμό (βίντεο)

Πάτρα: Νεογέννητο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ

Απογευματινά χειρουργεία - Γεωργιάδης: Αντιδρούν μόνο οι “συνδικαλιστές με ωράριο” (βίντεο)