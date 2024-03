Κόσμος

ΝΑΤΟ - Στόλτενμπεργκ: Έχω πολύτιμη φιλία με Ερντογάν (βίντεο)

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε ότι είναι ευχάριστο να που οι σύμμαχοι συναλλάσσονται τώρα περισσότερο με την Τουρκία, αναφορικά με την πώληση των F-16.

Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός και πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ο ΓΓ του οργανισμού Γενς Στόλντενμπεργκ στο τουρκικό πρακτορείο Αναντολου, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο του Ταγίπ Ερντογάν.



"Θεωρώ πολύτιμη τη φιλία και τη συνεργασία που έχω αναπτύξει με τον Πρόεδρο Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια", δήλωσε στο Αναντολού ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο Στόλτενμπεργκ υποστήριξε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται μαζί του.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός και πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι είναισημαντικές οι προσπάθειες Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων και των μαχητικών αεροσκαφών.



Υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό στο αμυντικό εμπόριο μεταξύ τους. «Είμαστε σε μια Συμμαχία όπου υποσχόμαστε να πεθάνουμε ο ένας για τον άλλο", είπε χαρακτηριστικά ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μάλιστα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε ότι είναι ευχάριστο να που οι σύμμαχοι συναλλάσσονται τώρα περισσότερο με την Τουρκία, όπως φαίνεται και με τα F16.

