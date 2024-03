Αθλητικά

Europa League - Κλήρωση: Τα ζευγάρια των “8”

Ποια ζευγάρια ανέδειξε η κληρωτίδα για την φάση των "8" του Europa League. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες.

Στη Νιόν της Ελβετίας, αμέσως μετά την κλήρωση του Champions League πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους «8» του Europa League.

Σε αυτήν προέκυψε ιταλικός «εμφύλιος» στα προημιτελικά, καθώς Μίλαν και Ρόμα θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για μια θέση στους «4» της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ θα αναμετρηθεί με την τρίτη ιταλική ομάδα των «8», την Αταλάντα, ενώ η -αήττητη στην τρέχουσα σεζόν- Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο θα δοκιμαστεί κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Στο μεταξύ, ο νικητής του ιταλικού «εμφυλίου» θα αντιμετωπίσει στους ημιτελικούς τη Λεβερκούζεν ή τη Γουέστ Χαμ, ενώ η Λίβερπουλ ή η Αταλάντα θα «μονομαχήσει» με την Μπενφίκα ή τη Μαρσέιγ για την πρόκριση στον τελικό.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τις σημερινές κληρώσεις της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης στο Europa League έχουν ως εξής:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (11 & 18 Απριλίου)

Μίλαν (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία) Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αταλάντα (Ιταλία) Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία) Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (2 & 9 Μαΐου)

Νικητής 4-Νικητής 2 Νικητής 1-Νικητής 3

ΤΕΛΙΚΟΣ (22 Μαΐου, Δουβλίνο)

Νικητής 1ου ημιτελικού-Νικητής 2ου ημιτελικού

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο «Αβίβα» του Δουβλίνου στις 22 Μαΐου.

O νικητής του Europa League κερδίζει απευθείας θέση στον όμιλο του επόμενου Champions League (εκτός αν έχει εξασφαλίσει τέτοιο εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος).

