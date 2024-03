Πολιτική

Γεραπετρίτης: Ανησυχητική η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη με τον Άντονι Μπλίνκεν είχαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών. Η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.

-

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την παρέμβασή του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στην ανησυχητική κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε, επίσης, τη σημασία της χθεσινής συμφωνίας για τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αιγύπτου, χώρας - κλειδί για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στην κυπριακή πρωτοβουλία για διάνοιξη θαλασσίου διαδρόμου και υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξουν παράλληλα περισσότεροι χερσαίοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να μπορέσει να διοχετευθεί η αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - ΟΗΕ: Λιμός αναμένεται έως τον Μάιο

Οδυσσέας Ελύτης: Η ζωή και το έργο του μεγάλου ποιητή (εικόνες)

Αργεντινή: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε εν ώρα αγώνα από επιληψία (βίντεο)