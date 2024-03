Κόσμος

Τουρκία: Σκάνδαλο με στελέχη της αντιπολίτευσης να μετρούν χρήματα (βίντεο)

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες των μελών της αντιπολίτευσης. Η απάντηση του Ιμάμογλου.

Στο στόχαστρο βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, έπειτα από το βίντεο που διέρρευσε στα social media με τρία στελέχη του κόμματος να μετρούν υπέρογκα ποσά. Γίνεται λόγος για σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια.

‘Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τα φιλοκυβερνητικά Μέσα Ενημέρωσης μιλούν για σκάνδαλο δωροδοκίας ενώ Τούρκοι εισαγγελείς εξετάζουν το αμφιλεγόμενο βίντεο.

Κάλεσαν μάλιστα τα τρία στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να δώσουν κατάθεση.

Πάντως με ανακοίνωσή του το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ότι οι εικόνες σχετίζονται με αγορά κτιρίου των κεντρικών γραφείων του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη και ότι στόχος αυτών που διέδωσαν τις εικόνες είναι να πλήξουν το Εκρέμ Ιμάμογλου, ενόψει δημοτικών εκλογών που διεξάγονται σε δύο εβδομάδες.

