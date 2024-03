Οικονομία

Χαϊδάρι - Θησείο: Ένοπλες ληστείες σε ξενοδοχεία με διαφορά μισής ώρας

Οι ληστείες που έγιναν στα ξενοδοχεία είναι πανομοιότυπες και μοιάζουν να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο.

Δύο ένοπλες ληστείες με διαφορά μισής ώρας έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε δύο ξενοδοχεία σε περιοχές της Αθήνας.

Η πρώτη ένοπλή ληστεία έγινε στο Θησείο σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Ηρακλειδών όπου ένας άνδρας ακινητοποίησε και απείλησε την 25χρονη υπάλληλο.

Μισή ώρα αργότερα στην οδό Σατομβριάνδου στο Χαϊδάρι πάλι σε ξενοδοχείο ένας άνδρας με την απειλή όπλου παίρνει τα χρήματα από ένα άλλο ξενοδοχείο.

Οι δυο ληστείες φαίνεται πως είναι πανομοιότυπες και έγιναν με διαφορά μισής ώρας.

