Γάζα: Σχέδιο κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέθεσε το ειρηνευτικό σχέδιο για την πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε πως η κυβέρνησή του υπέβαλε στα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχέδιο απόφασης που καλεί να «κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, που θα «συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων» της Χαμάς» ακόμη στον θύλακο, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε σε σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης.

«Υποβάλαμε σχέδιο απόφασης το οποίο έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας και το οποίο καλεί να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός, που θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων κι έχουμε μεγάλες ελπίδες πως οι (άλλες) χώρες (- μέλη του) θα το υποστηρίξουν», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Αλ Χάνταθ («Το γεγονός»), στο περιθώριο επίσκεψής του στο βασίλειο αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς. Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι θα στείλει «ισχυρό μήνυμα».

