Οικονομία

Άρτα - Απάτη: της πήρε τα στοιχεία της κάρτας και έκανε συναλλαγές

Πώς ο άνδρας κατάφερε να κλέψει τα στοιχεία της νεαρής και να χρησιμοποιεί την κάρτα της για τις συναλλαγές του.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος αφού απέκτησε παράνομη πρόσβαση σε εφαρμογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που ανήκε σε ημεδαπή (messenger) απέσπασε τα στοιχεία τραπεζικού της λογαριασμού, καταφέρνοντας να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 290 ευρώ.

Η παθούσα όταν το αντιλήφθηκε φρόντισε να αλλάξει κωδικούς για να αποφύγει κι άλλες συναλλαγές και κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία.

