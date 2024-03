Αθλητικά

Basket League: “Προπόνηση” έκανε στην Πάτρα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Απόλλωνα (εικόνες)

Με μεγάλη άνεση οι Πειραιώτες υπερίσχυσαν της ομάδας της Πάτρας μέσα στην έδρα της και προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν.

Με ρεκόρ 20-2 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Basket League ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά πέρασε άνετα, από την Πάτρα, επικρατώντας με 93-63 του ουραγού Απόλλωνα (3-19). Η ομάδα του Πειραιά γνώριζε βέβαια πως θα είναι 2η στη regular season ενόψει Play-In, όπως και οι Αχαιοί πως δεν μπορούσαν ν' αποφύγουν την τελευταία θέση και τα πλέι άουτ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα... στο μυαλό τους έχουν πλέον μόνο το ματς της ερχόμενης Πέμπτης (28/3) με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ένας... τελικός για αυτούς τρεις στροφές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

MVP του αγώνα αναδείχτηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, με 16 πόντους (2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. O Aϊζέια Κέινααν με 15 πόντους και 5/7 τρίποντα τον ακολούθησε σε απόδοση, ενώ 13 πόντους πέτυχε ο Άλεκ Πίτερς, μοιράζοντας 4 ασίστ. Ο Λαρεντζάκης πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Μόουζες Ράιτ... άγγιξε το double double, με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ πέτυχε 9 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε στη διάθεσή του τον Φιλίπ Πετρούσεβ, ο οποίος είναι εκτός για 2-3 εβδομάδες, λόγω του οστικού οιδήματος που παρουσίασε μετά τον τραυματισμό του στο ματς της περασμένης Πέμπτης (21/3) με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ. Εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, ενώ λόγω ενός διαστρέμματος που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον Τόμας Ουόκαπ, ο Μπαρτζώκας προτίμησε ν' αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Αμερικανό γκαρντ.

Από τους Αχαιούς double double σημείωσε ο Τσαντ Μπράουν με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 35-46, 50-73, 63-93

O Oλυμπιακός ήταν κυρίαρχος στην 1η περίοδο και αφού ξεκίνησε με σερί 0-7, προσπέρασε και με +17 (4-21), στο 7ο λεπτό, χάρη στον «καυτό» έξω από τα 6.75 Αϊζέια Κέινααν. Η διαφορά όλο και μεγάλωνε για το 9-28 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με κάρφωμα του Μόουζες Ράιτ, οι Πειραιώτες ξέφυγαν με +24 (18-42), στο 14ο λεπτό. Οι Αχαιοί βρήκαν λύσεις στηνν επίθεση με τον Μπλόντιν, αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε... κέφια. Στα τρία τελευταία λεπτά πριν το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε λάθη με αποτέλεσμα να βρουν ελεύθερα τρίποντα οι Αχαιοί και με σερί 8-0 να πάνε στο -11 (35-46) στ' αποδυτήρια.

Έως και στο -8 πλησίασε ο Απόλλων (40-48), εκμεταλλευόμενος την έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς «ερυθρολεύκων». Οι Παπανικολάου και Κέινααν το πήραν... προσωπικά και «υπέγραψαν» σερί 10-0 του Ολυμπιακού, για το +18 (40-58). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα σοβαρεύτηκαν, προσπέρασαν με +21 (48-69), για το +23 (50-73) στο 30ό λεπτό. Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε δυνατά στην 4η περίοδο έχοντας κορυφαίους σε αυτό το διάστημα τους Πίτερς και Ράιτ για το +27 (55-87). Οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν και με +29 (57-86) για το τελικό 63-93.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Τεφτίκης, Λεβεντάκος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κόλεμαν 5 (1), Βησσαρίου 1, Όζμπορν 3, Πέρκινς 11 (3), Μπράουν 17, Μπλόντιν 12 (2), Καφέζας, Γκιουζέλης 6 (1), Σαλούστρος 6 (2), Βαλκάνας 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουίλιαμς-Γκος 2, Κέινααν 15 (5), Φαλ 4, Παπανικολάου 16 (2), Πίτερς 13 (1), Ράιτ 10, Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 11 (1), Μήτρου-Λονγκ 9 (3), Τανούλης 2, ΜακΚίσικ 2, Αμπόσι 2.

