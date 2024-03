Οικονομία

Συντάξεις: Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ ξεκίνησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κλάδοι βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σήμερα. Πότε συνεχίζονται οι πληρωμές.

-

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2024 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα οι πληρωμές θα γίνουν ως εξής:

Την Τρίτη 26.03.2024:

οι συντάξεις των Τομέων (τέως Ταμείων) μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ)

οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες

οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28.03.2024:

οι συντάξεις των Τομέων (τέως Ταμείων) μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ειδήσεις σήμερα

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: “Ετοιμοπόλεμες” κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Ομόνοια

Γεωργία - Ελλάδα: Απόψε ο “τελικός” για την πρόκριση στο Euro