Πειραιάς: Απόπειρα βιασμού στη μέση του δρόμου

Στον τραυματισμό μιας γυναίκας κατέληξε, η απόπειρα δύο άγνωστων ανδρών να τη βιάσουν σε πλατεία του Πειραιά.

Φρίκη και τρόμο έζησε σύμφωνα με την Αστυνομία τα ξημερώματα του Σαββάτου 30.03 μία γυναίκα 44 ετών στον Πειραιά, όταν δύο άνδρες της επιτέθηκαν και αποπειράθηκαν να τη βιάσουν τραυματίζοντάς την στην κοιλιά.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03.00 στην Πλατεία Αλιμπράντη των Καμινίων, τη στιγμή που η 44χρονη αναζητούσε τον σύζυγό της. Τότε την πλησίασε ένα μηχανάκι με δύο άνδρες. Οι δράστες αποβιβάστηκαν, την προσέγγισαν, και κραδαίνοντας ένα μαχαίρι της επιτέθηκαν και αποπειράθηκαν να την βιάσουν.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα οι δράστες να γίνουν “καπνός”. Από την επίθεση η 44χρονη τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας για τις πρώτες βοήθειες.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

