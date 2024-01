Κοινωνία

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Δύο 19χρονα παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ των τεσσάρων ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην παραλιακή λεωφόρο και στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο θανατηφόρα τροχαία, όπου έχασαν την ζωή τους συνολικά τέσσερις άνθρωποι σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών στην Αθήνα.

Το πρώτο τροχαίο έγινε χθες το βράδυ στη περιοχή της Βούλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βάρης-Κορωπίου, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του.

Προσέκρουσε, αρχικά, σε διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια σε δέντρο και κολώνα φωτισμού.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα ένας 19χρονος και μια 19χρονη, ενώ ακόμα δύο συνομήλικοί τους μεταφέρθηκαν τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

Λόγω του δυστυχήματος, διεκόπη για περίπου μια ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 5:30 το πρωί μια μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άντρες εξετράπη της πορείας της στη συμβολή της οδού Πατησίων με την Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας υπέκυψαν στα τραύματα τους, στο ΚΑΤ όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.





