Κοινωνία

Άνω Λιόσια: οδηγός λεωφορείου προσπάθησε να βιάσει γυναίκα

Τι κατήγγειλε η γυναίκα για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε από οδηγό λεωφορείου.

Με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού 53χρονης συνελήφθη, το περασμένο Σάββατο, ένας 52χρονος οδηγός λεωφορείου στα Ανω Λιόσια, ο οποίος οδηγείται σήμερα στον ανακριτή .

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος οδηγός μόλις το λεωφορείο έφτασε στο τέρμα της διαδρομής του, στην οδό Ρόδων, δεν άνοιγε τις πόρτες και αποπειράθηκε να βιάσει την 53χρονη, μέσα στο όχημα, όπως κατήγγειλε η γυναίκα.

Εκείνη, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, αντέδρασε, έβαλε τις φωνές και τελικά κατάφερε να βγει από το λεωφορείο. Αμέσως μετά ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και συνελήφθη ο 52χρονος.

