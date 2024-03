Κόσμος

Ερντογάν: Την Τουρκία θα την μεγαλώσουμε άλλες δύο φορές!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το εθνικιστικό παραλήρημα του Τούρκου Προέδρου, ενόψει των δημοτικών εκλογών. Τι είπε για "συμμορίες του Πόντου", εγείροντας νέες αντιδράσεις.

-

«Έχουμε μεγαλώσει τη χώρα μας τρείς φορές μέχρι σήμερα και θα τη μεγαλώσουμε άλλες δύο φορές το επόμενο διάστημα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του από την πόλη Ακσαράι της κεντρικής Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «αυτοί που ενοχλούνται με τη δύναμη και τις δυνατότητες της χώρας μας θέλουν να σύρουν το έθνος μας στο βάλτο της απαισιοδοξίας χρησιμοποιώντας την αντιπολίτευση. Στόχος τους είναι να βάλουν την Τουρκία σε ένα κλίμα ανασφάλειας και αστάθειας μέσα στο οποίο θα στερήσουν από την Τουρκία τα σημερινά της κεκτημένα. Νομίζουν ότι θέτοντας προσωρινά εμπόδια μπροστά από τους παντοτινούς στόχους μας, μπορούν να μπει σφήνα ανάμεσα σε εμάς και το έθνος μας. Έχουμε δει αυτό το σενάριο πολλές φορές».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη: «Το Ακσαράι έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου επειδή έδειξε μια προστατευτική, στάση απέναντι στον Mωάμεθ τον Πορθητή και τον αγκάλιασε με ειλικρίνεια και αγάπη. Το Ακσαράι βρυχήθηκε σαν λιοντάρι και ενστάλαξε γαλήνη στις καρδιές των φίλων και φόβο στις καρδιές των εχθρών».

Οι "συμμορίες του Πόντου" και οι αντιδράσεις

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας, μια από τις μεγαλύτερες τρομοκρατικές οργανώσεις της περιόδου, οι συμμορίες του Πόντου, δεν έγιναν ανεκτές από το Τοκάτ», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Τοκάτ.

Προσέθεσε ότι «Όλοι μαζί ματαιώσαμε τις ύπουλες φιλοδοξίες των ιμπεριαλιστών για την ενότητα του έθνους μας, την ακεραιότητα της πατρίδας μας και την επιβίωση του κράτους μας. Πρώτα ο Αλλάχ, στις 31 Μαρτίου, το Τοκάτ θα κάνει αυτό που του αρμόζει, υψώνοντας τη σημαία της εθνικής βούλησης για άλλη μια φορά στο υψηλότερο επίπεδο».

Επεσήμανε ακόμη πως «με τη βοήθεια του Αλλάχ και την υποστήριξη του έθνους μας, θα νικήσουμε αυτές τις φιλοδοξίες αποκρούοντας κάθε επίθεση και μη εγκαταλείποντας ποτέ τον αγώνα»

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι «Οι ανιστόρητες και προκλητικές αναφορές του Τούρκου Πρόεδρου Erdogan για ‘’τρομοκρατικές συμμορίες του Πόντου’’, την ημέρα του εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας, είναι απολύτως απαράδεκτες και συνιστούν μια ακόμη νέα πρόκληση της τουρκικής πλευράς. Ο Ποντιακός Ελληνισμός, μεγαλούργησε για χιλιετίες προτού ο τουρκικός εθνικισμός θέσει σε εφαρμογή την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με πάνω από 353.000 νεκρούς Έλληνες Ποντίους. Δυστυχώς η Τουρκία, η οποία βαρύνεται όχι μόνο με την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αλλά και με την Γενοκτονία όλων των Χριστιανών της Μικράς Ασίας, αρνείται, για άλλη μια φορά, να συμβιβαστεί με το διεθνές δίκαιο και την ιστορική αλήθεια, προϋποθέσεις απαραίτητες για την εξομάλυνση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, στέκεται στο πλευρό όλων των ποντιακών οργανώσεων και καλεί την κυβέρνηση να αντιδράσει επιτέλους στις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Πραγματική ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να υπάρξει όχι με την επιλεκτική αφωνία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, αλλά με τον σεβασμό της Τουρκίας στη διεθνή νομιμότητα».





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Καθαρίστρια βρήκε εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο

Ρόδος - Τροπικές μέδουσες: συναγερμός σε πολλές παραλίες

Αλγερία: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής από κλωτσιά (βίντεο)