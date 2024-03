Πολιτική

Φαραντούρης: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η “πτώση της Κυβέρνησης” και ο... αδιάβαστος Άρειος Πάγος

Όσα δήλωσε ο πολιτευτής προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ΝΔ που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για εργαλειοποίηση των θεσμών. Τι ζητά από την Κουμουνδούρου για τον Νικόλα Φαραντούρη.

Αιχμές για την ελληνική Δικαιοσύνη σε σχέση με το δυστύχημα στα Τέμπη, άφησε το βράδυ της Τρίτης ο Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος έχει οριστεί σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, σε συνέντευξη του στο Οne, υποστήριξε ότι και η ελληνική δικαιοσύνη κρίνεται στην περίπτωση του Κράτους Δικαίου και ότι εφόσον υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης θα είναι ευχής έργον «να ρίξει την κυβέρνηση η Ρουμάνα Εισαγγελέας».

Απαντώντας στην παρατήρηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη ό,τι υπάρχει υπόμνηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου προς την Λάουρα Κοβέσι να ασχολείται με τα της αρμοδιότητάς της είπε: «Ε, και λοιπόν; Τι πάει να πει αυτό; Ότι έχει δίκιο ο Άρειος Πάγος; Επί χούντας, ο Άρειος Πάγος έλεγε ότι "η επανάστασις επικρατεί και παράγει δίκαιο"».

Όταν δέχθηκε παρατήρηση ότι δεν πρέπει να προσβάλλεται η Ελληνική Δικαιοσύνη, ο κ. Φαραντούρης απάντησε: «Να κάνει τη δουλειά της η Ελληνική Δικαιοσύνη. Να κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι θέσφατο αυτό που λέει ο Άρειος Πάγος ούτε ο πρόεδρος των διοικητικών δικαστών που πετάχτηκε για να κάνει κρίση για την κρίση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως» και κατέληξε λέγοντας ότι οι δικαστές του Αρείου Πάγου «είναι αδιάβαστοι στο ευρωπαϊκό δίκαιο, να πάνε να παρακολουθήσουν κανένα μάθημα».

Οξεία αντίδραση της ΝΔ

Σε δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού, αναφέρεται ότι «Χθες βράδυ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι είναι «ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας» και ότι δεν έχει σημασία τι λέει ο Άρειος Πάγος, αφού «στη χούντα έλεγε ότι θα επικρατήσει η Επανασταση», γυρίζοντάς μας στις πιο σκοτεινές εποχές. Επιβεβαιώνει ότι η περιφρόνηση των θεσμών και η υπονόμευση της Δημοκρατίας είναι συνυφασμένες με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπό τη νέα του ηγεσία. Η μόνη τους έγνοια για τους θεσμούς είναι πώς θα τους εργαλειοποιήσουν για να ρίξουν την κυβέρνηση, όπως όταν κυβέρνησαν ήταν πώς θα τους εργαλειοποιήσουν για να κλείσουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μετά από αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις, θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κ. Φαραντούρης δεν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής».

