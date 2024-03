Life

“The 2night Show” - Δημήτρης Μάλλιος: Η... πρόκληση του “Dragons' Den” και η αγαπημένη οικογένεια (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο επιτυχημένος επιχειρηματίας για τις δυσκολίες που είχε στην αρχή της καριέρας του. Ποιο ήταν το πρώτο του επάγγελμα.

Ο Δημήτρης Μάλλιος, ένας από τους επενδυτές της εκπομπής «Dragons’ Den Greece» βρέθηκε την Τρίτη στο «The 2night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη δουλειά του και τη ζωή μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής.

Ο επιχειρηματίας που ξεκίνησε ως ελαιοχρωματιστής, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έχω τέσσερα παιδιά, τα δυο ζουν εδώ στην Ελλάδα και τα άλλα δυο στην Αμερική. Τα παιδιά που είναι εδώ μαζί μου, τους αρέσει εδώ και δεν θέλουν να πάνε πίσω καθόλου. Η γυναίκα μου είναι Αμερικανίδα και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα μόνιμα. Εδώ είμαστε, τα έχω πουλήσει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί και δεν το μετάνιωσα».

«Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει ζωή και να περιμένει το ίδιο. Πρέπει να είσαι έτοιμος για κάτι διαφορετικό γιατί έχεις αλλάξει πολλά. Δεν μπορείς να πεις ότι “εγώ θα φύγω από εδώ, θα πάω εκεί και θα είναι το ίδιο πράγμα”, προσέθεσε ο ίδιος και αποκάλυψε: «Μπορώ να πω ότι με αγκάλιασε και ότι δεν με αγκάλιασε η Ελλάδα. Είναι ακόμα δύσκολο να κάνεις μερικά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει φτάσει δηλαδή στο επίπεδο που αξίζει, ας πούμε».

Ο Δημήτρης Μάλλιος σχολίασε παράλληλα και το πώς βλέπει την κατάσταση στη χώρα: «Τα προβλήματα της Ελλάδας δεν είναι δικά μου, εγώ είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Διότι έστησα την εταιρία μου, έχω τη δουλειά μου και ακόμα δουλεύω από εδώ εκεί. Την δουλειά που έχω εγώ μπορώ να την κάνω από παντού και γι’ αυτό είμαι πολύ τυχερός. Έχω και μια οικογένεια που έχουμε πολλή αγάπη μέσα στο σπίτι και όπου και να πάμε θα έχουμε το ίδιο πράγμα».

