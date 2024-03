Πολιτική

Κατσιβαρδάς: Η πρόταση δυσπιστίας δεν θα συμβάλει σε απολύτως τίποτα

Ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε πως θα καταψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και η στάση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Θα καταψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς. Όπως είπε ο προερχόμενος από την ΚΟ Σπαρτιάτες βουλευτής, η πρόταση δυσπιστίας «δεν θα συμβάλει σε απολύτως τίποτα, τη στιγμή την οποία θεωρώ ότι η πατρίδα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον κ. Κατσιβαρδά, η πρόταση τον βρίσκει αντίθετο καθώς «παρατήρησα ότι τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συλλήβδην της Αριστεράς να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και να επιχειρούν υπό τα δικά τους κομματικά οματογυάλια κατ' ουσίαν να σφετεριστούν και να οικειοποιηθούν τον ανθρώπινο πόνο». Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει νωπή εντολή.

Υπέρ της πρότασης ο Μ. Χουρδάκης

Την στήριξη του στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Μιχάλης Χουρδάκης, τονίζοντας ότι «πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου, πριν η δυσπιστία γίνει δυσφορία».

Όπως υποστήριξε ο κ. Χουρδάκης, « υπάρχει δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, οικονομία, παιδεία, υγεία, εθνικά θέματα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να βγει από το καβούκι της αλαζονείας του 41%».

«Η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων εκφράζει την δυσπιστία της απέναντι στους χειρισμούς σας σε όλους τους τομείς. Και αποδεικνύεται ότι αρχικό και μοναδικό σας μέλημα στην κυβέρνηση ήταν να μπαζωθούν οι πολιτικές και ποινικές σας ευθύνες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδούκης και συμπλήρωσε:

«Το αφήγημα που προβάλλεται για ανθρώπινο λάθος είναι μόνο για να αποκρύψετε την αλήθεια. Όπως και το αφήγημα του κ. Μαρινάκη και του κ. Βορίδη που ισχυρίζονται ότι δήθεν η πρόταση δυσπιστίας υποκινείται από συμφέροντα. Είναι αυτά τα συμφέροντα που εκείνες τις τραγικές εκείνες ώρες για τις οικογένειες και την ελληνική κοινωνία έκρυβαν την αλήθεια για να μην τσαλακωθεί η εικόνα σας».

Γλαβινάς: Η «δεξιά πολυκατοικία» συμπληρώνεται πλήρως με τον ακροδεξιό της όροφο

Ο Θανάσης Γλαβίνας, με σκληρή δήλωσή του κατέκρινε τη στήριξη του Χάρη Κατσιβαρδά, «πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών και δικηγόρου του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη», στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι ανάλογη στάση είχε κρατήσει και εκλεγμένος με τη Χρυσή Αυγή νυν ευρωβουλευτής, καταψηφίζοντας το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του Τύπου στη χώρα μας λίγες εβδομάδες πριν.

Προσέθεσε ότι και «ο πάντα πρόθυμος, κ. Βελόπουλος, ο οποίος λίγους μήνες μετά το δώρο του στη Νέα Δημοκρατία για την άλωση της ΑΔΑΕ και το ξέπλυμα της υπόθεσης των υποκλοπών, στρέφεται κατά της πρότασης δυσπιστίας και του ΠΑΣΟΚ, που είχε τη πρωτοβουλία» και καταλήγοντας σχολίασε:

«Το παζλ ολοκληρώνεται. Η ”δεξιά πολυκατοικία” συμπληρώνεται πλήρως με τον ακροδεξιό της όροφο».

Βελόπουλος: Η ΝΔ κερδίζει έξι μήνες ανενόχλητης παραμονής στην εξουσία

«Όλοι στη ΝΔ αποδέχονται ότι εμείς στην Ελληνική Λύση ξεκινήσαμε την αποκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη. Αν δεν υπήρχε η Ελληνική Λύση θα είχε θαφτεί αυτή η ιστορία. Πολλοί είναι εκείνοι που επιχειρούν να καπελώσουν τις αποκαλύψεις αυτές», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στη Βουλή, στην συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα είπε ότι «έχετε μπερδέψει το ρόλο σας. Γίνατε δικαστές, εισαγγελείς, βγάζετε ετυμηγορίες». Σημείωσε ότι δεν είναι στα καθήκοντά της κυβέρνησης να ορίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και να αποφασίζει ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας ότι «δημοκρατικό τόξο είναι να μπορείς να λες: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» και όχι να ψηφίζεις αντιλαϊκά, αντεθνικά, αντιχριστιανικά μέτρα. Παράλληλα, κατηγόρησε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν θέλει όντως την «πτώση της ΝΔ» καθώς όπως είπε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε, «είναι πρόταση συσπείρωσης και όχι ανατροπής της ΝΔ». Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα την ψηφίσει.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, με την πρόταση δυσπιστίας η ΝΔ «κερδίζει έξι μήνες ανενόχλητης παραμονής στην εξουσία, για να μην μπορεί να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας για τα μνημόνια της συμφωνίας των Πρεσπών και την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η Ελληνική Λύση, θέλει να πληρώσουν όλοι για το «έγκλημα των Τεμπών», προαναγγέλλοντας ότι στην αυριανή ομιλία του στο κοινοβούλιο θα αποκαλύψει νέα στοιχεία.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απεύθυνε μια σειρά ερωτημάτων για τα πολύνεκρο δυστύχημα. «Ποιος μπήκε παράνομα στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν; Έχω τρία ονόματα. Θα τα καταθέσω αύριο. Μήπως μεταξύ αυτών ήταν και ο Χρυσάγης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης;Ποιοι πήραν τους διαλόγους του σταθμάρχη και έκαναν συρραφή και παραποίησή τους;», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι ο ελληνικός λαός πεινάει, η ακρίβεια τον χτυπάει και οι δήθεν άριστοι μιλούν για επιτυχίες. «Εμείς λέμε στους Έλληνες: Για να πολεμήσεις το βρώμικο σύστημα πρέπει να φτιάξεις πρώτα ένα καθαρό σύστημα . Ελάτε μαζί μας, για να ξεβρωμίσουμε το σύστημα και να φτιάξουμε με καθαρά χέρια, καθαρές ιδέες, μια Ελλάδα μεγάλη», τόνισε.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ότι επιτυχημένη αντιπολίτευση είναι αυτή που μπορεί να πείσει τον λαό ότι έχει λύσεις για όσα δεν μπορεί η κυβέρνηση. «Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό και αναλώνεται στο να προσπαθεί να αποδείξει πόσο κακή είναι η κυβέρνηση, είναι καταδικασμένος να παραμείνει για πάντα στην αντιπολίτευση».

