Κόσμος

Τουρκία - Υπουργός Περιβάλλοντος: Παραδώσαμε 76 χιλιάδες κατοικίες μετά το σεισμό και συνεχίζουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Μεχμέτ Οζχσασεκί για τις εργασίες στις περιοχές που επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου του 2023.

-

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής Μεχμέτ Οζχάσεκι δήλωσε σχετικά με τις εργασίες στη σεισμογενή ζώνη «Έχουμε ολοκληρώσει και παραδώσει περίπου 76 χιλιάδες σπίτια και από εδώ και πέρα ??θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε 10 χιλιάδες με 15 χιλιάδες σπίτια κάθε μήνα».

Κατά την απομάκρυνση των συντριμμιών μετά τον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου σε 11 πόλεις της Τουρκίας άρχισαν αμέσως οι εργασίες για παράδοση νέων κατοικιών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Tαγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να παραδοθούν τα σπίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα ενός έτους, όπως και σε προηγούμενες καταστροφές.

Στη συνέχεια ξεκίνησε ο σχεδιασμός κατοικιών σύμφωνα με την τοπική και αρχιτεκτονική δομή υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου,, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλάγής σε προεκλογική ομιλία του στη Σινώπη, έδωσε πληροφορίες για το έργο που επιτελούν οι δήμοι του AKΡ σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία βίωσε μια μεγάλη καταστροφή από σεισμό στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ο Οζχάσεκι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 500 ενεργές γραμμές ρηγμάτων υπόγεια.

Εξηγώντας ότι συνεχίζουν να δημιουργούν πόλεις που είναι ανθεκτικές σε πιθανούς νέους σεισμούς, σημείωσε ότι 680 χιλιάδες σπίτια και 170 χιλιάδες θέσεις εργασίας καταστράφηκαν στους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Ανέφερε ότι 14 εκατομμύρια άνθρωποι υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και είπε:

«Οι υλικές ζημιές ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα εργαλείο για τη μέτρηση της ηθικής βλάβης δεν εφευρέθηκε ποτέ. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μεγάλο κράτος. Είμαστε πραγματικά ένα μεγάλο έθνος»

Ο Οζχάσεκι δήλωσε ότι ένας στρατός 110 χιλιάδων εργατών συνεχίζει να εργάζεται στη ζώνη του σεισμού και ότι 4 χιλιάδες 333 χωριά υπέστησαν ζημιές λόγω του σεισμού.

«Έχουμε ολοκληρώσει και παραδώσει περίπου 76 χιλιάδες σπίτια. Από εδώ και πέρα ??θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε10 χιλιάδες, 15 χιλιάδες σπίτια κάθε μήνα», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται στις 29 Μαρτίου

Τέμπη - Σταϊκούρας: Ο Καραμανλής δεν αγνόησε τις προειδοποιήσεις για θέματα ασφάλειας (βίντεο)

Αφρικανική σκόνη: Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο