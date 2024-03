Πολιτισμός

Φλώρινα: Έργα τέχνης θα κοσμούν στάσεις λεωφορείων

Tα έσοδα που θα προκύψουν από την πώλησή των πρωτότυπων εργών θα διατεθούν προς ενίσχυση του συσσιτίου για άπορες οικογένειες.

Σαράντα δύο έργα τέχνης κοσμούν από σήμερα τις στάσεις αστικών λεωφορείων στην πόλη της Φλώρινας. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Δήμου της ακριτικής πόλης και της καλλιτεχνική ομάδας «επίμονη Τέχνη» από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Φλώρινας Μιχάλης Χάτζιος, στις στάσεις των Αστικών ΚΤΕΛ έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα των έργων Τέχνης, ενώ τα πρωτότυπα θα εκτεθούν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της πόλης και τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώλησή τους θα διατεθούν προς ενίσχυση του συσσιτίου για άπορες οικογένειες, που ετοιμάζει καθημερινά η Μητρόπολη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας.

Ο Δήμος Φλώρινας απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να γίνουν θεματοφύλακες της αισθητικής και της εικαστικής παρέμβασης και να προστατεύσουν την ομορφιά των έργων τέχνης.

