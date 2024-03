Κόσμος

ΗΠΑ - Τουρκία: Τα F-16 στο επίκεντρο της συνάντησης Αμερικανών με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

Τι περιελάμβανε η αντζέντα της συνάντησης ανάμεσα στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ

Διμερείς στρατιωτικές και αμυντικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των F16 συζήτησε σήμερα στην Άγκυρα η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι οι διμερείς στρατιωτικές και αμυντικές σχέσεις και θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης και ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Άγκυρα Jeff Flake.

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έφτασε σήμερα στην Άγκυρα. Τέσσερα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν μια συνεδρίαση με τον Yasar Guler, Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Mike Rogers, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Adam Smith, τακτικό μέλος, και τα μέλη Salud Carbajal και Veronica Escobar.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης και ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Άγκυρα Jeff Flake.



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, και σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πηγές του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ με τον Guler εξετάστηκαν οι διμερείς στρατιωτικές και αμυντικές σχέσεις.



Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο PKK/YPG, η προμήθεια και η διαδικασία εκσυγχρονισμού των F-16.

Ακάρ: Κανένα πρόβλημα με F16

“Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα F16”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Χουλούσι Ακάρ έπειτα από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Μάικ Rogers

Στις δηλώσεις του ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι έθεσαν με σαφήνεια τις απόψεις της Τουρκίας. Ο Ακάρ δήλωσε: "Τους μεταφέραμε τόσο τα στρατιωτικά όσο και τα γενικότερα θέματα, τις αντιμαχίες μας, τις απόψεις μας. Τους μετέφερα τα όσα έχουμε κάνει, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του PKK, του YPG. Ότι το Ισραήλ αναγνωρίζεται από την Τουρκία, και πως δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αντίθετοι με την ύπαρξη του Ισραήλ ενώ από την άλλη πλευρά, τους μεταφέραμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να αποτραπεί ο θάνατος γυναικών και αθώων ανθρώπων".

Ερωτηθείς για το αν τέθηκε το θέμα των F16 στην ατζέντα, ο Ακάρ απάντησε πως το ζήτημα βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. "Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες συμφωνίες. Ο κ Υπουργός Εξωτερικών μας έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον κ.Μπίλινκεν. Συνεχίζεται ως ένα συμφωνημένο σχέδιο που παρακολουθείται κανονικά".

Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο Ακάρ δήλωσε ότι επέστησε την προσοχή στη συνεργασία μαζί τους.

