Σεισμός στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, στο Ιόνιο, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 4.02 μ.μ., σήμερα Δευτέρα 1 Απριλίου, εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 16 χιλιόμετρα νότια του Αργοστολίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 26 χιλιόμετρα.

