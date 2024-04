Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – Πατέρας 28χρονης: Θα μας αναγκάσετε να μπούμε κι εμείς φυλακή

Σε άθλια κατάσταση είναι ο πατέρας της κοπέλας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Η δήλωσή του στον ΑΝΤ1.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να φέρετε την θανατική ποινή. Αυτό τίποτα άλλο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο πατέρας της 28χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο πατέρας της νεαρής ζήτησε «να καθαρίσει ο τόπος. Να φέρετε την θανατική ποινή. Κάντε τα ρεπορτάζ σας και φέρτε την θανατική ποινή σε αυτά τα αποβράσματα. Σε αυτά τα καθίκια. Δεν τα φέρνετε εσείς και θα μας αναγκάσετε εμάς. Τους πατεράδες για να μπούμε κι εμείς φυλακή».

Και διερωτήθηκε: « Θα πρέπει να γίνει το κακό; Βγείτε να βοηθήσετε, ρε παιδιά. Κατόπιν εορτής, που έχει πεθάνει ένα κοριτσάκι, ένας άγγελος; Φέρτε την πίσω, μπορείτε;

-Εσάς, σας είχε πει ότι αυτός ο άνθρωπος την παρενοχλεί;

Αυτός θα την σκότωνε ούτως ή άλλως, θα σας τα πω εγώ. Θα την παρακολουθούσε κι όταν πήγαινε στο σπίτι της. Θα ερχόταν και θα τη σκότωνε. Το είχε κανονισμένο, σχεδιασμένο. Είναι φόνος εκ προ μελέτης. Το έκανε έξω από το τμήμα, εν βρασμώ ψυχής, δεν ξέρω πως το έκανα, τρελαμένος;

-Πόσο καιρό την παρενοχλούσε;

Τώρα χωρίσανε, τώρα έχουν δύο μήνες που χωρίσανε.

-Άρα δύο μήνες την παρακολουθούσε;

Σίγουρα την παρακολουθούσε».





