Σεισμός στα Βίλια Αττικής

Ποιο το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης η οποία "ταρακούνησε" το χωριό της Αττικής.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 20.17, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Βίλια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε περίπου στα 15,3 χιλιόμετρα.

Θύματα, τραυματίες και ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

