Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Διεγράφη ο Μανώλης Σφακιανάκης από τον Νίκο Χαρδαλιά

Γιατί πήρε αυτή την απόφαση ο περιφερειάρχης Αττικής. Διαβάστε την δήλωσή του.

Στη διαγραφή του Μανώλη Σφακιανάκη από την παράταξη «Αττική Μπροστά» και από την περιφερειακή ομάδα της πλειοψηφίας στο περιφερειακό συμβούλιο, προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς μετά από δηλώσεις του πρώτου σχετικά με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ακολουθεί η δήλωση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά:

«Το δικαίωμα στην κοινωνικότητα και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας είναι αδιαπραγμάτευτα. Αλίμονο αν στην Ελλάδα του 2024 πρέπει να σκεφτόμαστε πώς και πότε θα εκφράσουμε δημόσια τη χαρά ή τη λύπη μας. Δηλώσεις και νοοτροπίες με έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, που βρίσκονται έξω από κάθε πλαίσιο ηθικών αξιών και θεσμικής τάξης, θα με βρίσκουν πάντα απέναντι. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν άλλοθι στην ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Μανώλη Σφακιανάκη για τη δολοφονία της 28χρονης γυναίκας στους Αγίους Αναργύρους δεν συνάδει, σε καμία περίπτωση, με την ηθική μου, τις αρχές και τις αξίες μου, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν όλοι οι εκπρόσωποι της περιφέρειας.

Ως εκ τούτου, με τις δηλώσεις αυτές ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης "Αττική Μπροστά" και από σήμερα παύει να αποτελεί μέλος της Περιφερειακής ομάδας μας.

Και κάτι ακόμα! Τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας να γνωρίζουν πως είμαστε δίπλα τους. Χωρίς περιστροφές, χωρίς "ναι μεν αλλά", χωρίς αστερίσκους. Δέσμευσή μας να κάνουμε από πλευράς μας ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρξει άλλη Κυριακή, άλλη Ελένη, άλλη Γεωργία, άλλη Ερατώ, άλλη Γαρυφαλλιά... Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Κυριακής Γρίβα».

