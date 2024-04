Αθλητικά

Charleston Open: Η Σάκκαρη πέρασε… αέρα στις “8”

Αυτός είναι ο τρίτος σερί προημιτελικός για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Στην προημιτελική φάση του Charleston Open θα βρεθεί η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Άστρα Σάρμα με 6-4, 6-1 στη φάση των "16" του αμερικανικού τουρνουά. Αυτός είναι ο τρίτος σερί προημιτελικός για την Ελληνίδα τενίστρια.

Αν και η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε σύμμαχό της το πρώτο σερβίς (58%), η αποτελεσματικότητά της στα break (4/6) που της εμφανίστηκαν έκανε τη διαφορά, δίνοντας της τη νίκη με 6-4, 6-1 επί της Άστρα Σάρμα και το εισιτήριο για προημιτελικά του Charleston Open.

Πηγή: gazzetta.gr

