Σεισμός στo Νιου Τζέρσεϊ (βίντεο)

Σε πολλές πολιτείες έγινε αισθητός ο σεισμός που είχε επίκεντρο το Νιου Τζέρσεϊ.

Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Νέας Υόρκης σήμερα το πρωί Παρασκευή (τοπική ώρα), σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο USGS, ταρακουνώντας κτίρια και πιάνοντας εξαπίνης τους κατοίκους σε μια περιοχή που σπάνια καταγράφεται αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στο σταθμό Γουατιχάουζ στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το USGS.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή υλικές ζημιές.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) μέτρησε τον σεισμό στους 5,5 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

??????BREAKING: NEW YORKERS SHOOK OVER EARTHQUAKE | TRASH CANS TUMBLE OVER!



In a surprising turn of events, the bustling city of New York City was rocked by a minor 4.8-magnitude earthquake, sending shockwaves through the region. The epicenter, located in Lebanon, New Jersey,… pic.twitter.com/GjgxptrYyy — Off Topic Show (@OffTopicShow2) April 5, 2024

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της βόρειας Πενσυλβάνια και του δυτικού Κονέκτικατ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters και σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

New Jersey my office and thought the house next door



blew up.#earthquake Did #NYC pic.twitter.com/6PfznT9J8a — Prabhat ?? (@PrabhatXyz) April 5, 2024

Η Τσαρίτα Γουάλκοτ, μια 38χρονη κάτοικος στην περιοχή Μπρονξ της Νέας Υόρκης, είπε ότι άκουσε «ένα βίαιο βουητό που διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα».

Η FAA, η αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι πολλές αεροπορικές πτήσεις με προορισμό την πόλη της Νέας Υόρκης ενδέχεται να καθυστερήσουν 30 με 45 λεπτά λόγω του σεισμού.

