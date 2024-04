Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές - Μιχαηλίδου: Έρχεται νέα μείωση και “πλαφόν” (βίντεο)

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Εργασίας για το νέο κατώτατο μισθό. Σε ποιον κλάδο επιστρέφει η κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά τον κίνδυνο η αύξηση του κατώτατου μισθού να “απορροφηθεί” από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, μίλησε μεταξύ άλλων το Σάββατο η Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, καλεσμένη στη Φαίη Μαυραγάνη και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα».

Η κ. Μιχαηλίδου ισχυρίστηκε ότι «μέχρι στιγμής η αύξηση των τιμών δεν έχει “φάει” την αύξηση των μισθών», ωστόσο τόνισε ότι η κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά ευχαριστημένη μπορεί να είναι με την ακρίβεια να απειλεί ανά πάσα στιγμή την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών.

«Πάντως το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά μας υπέστη αύξηση διπλάσια απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η υπουργός και συνέχισε: «Πάγιος στόχος μας είναι η ενίσχυση του πληττόμενου νοικοκυριού αλλά με τέτοια διαχείριση της οικονομίας, που να μπορούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας τους. Επιβάλαμε αύξηση του κατώτατου μισθού ύψους 6,5%, σας πληροφορώ ότι οι εργοδότες ζητούσαν το πολύ 4%. Ακούμε όμως τρεις πλευρές: τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και ταυτόχρονα τους επιστημονικούς φορείς, για να διατηρούμε βιώσιμη την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την αύξηση του κατώτατου μισθού επωφελούνται οι ίδιοι οι 560.000 δικαιούχοι του, οι εργαζόμενοι προ του 2012 οι οποίοι επανέρχονται στο καθεστώς των ωριμάνσεων 3ετίας αλλά και οι δικαιούχοι επιδομάτων της ΔΥΠΑ και των προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης».

Όσον αφορά το μη-μισθολογικό κόστος το οποίο καταβάλλουν οι εργοδότες, η υπουργός προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας επίκειται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα, ενώ αποκάλυψε και ότι επιχειρείται η θέσπιση πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές, με σκοπό να καταστεί και πάλι ελκυστική η προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα και να αναστραφεί η εκροή νεανικού επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό («brain drain»).

Μιλώντας τέλος για τη διαδικασία επαναθεσμοθέτησης των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Επίκειται νέα συνεδρίαση του αρμοδίου Συμβουλίου και επανέρχονται οι συμβάσεις σε δύο ακόμα κλάδους, ο ένας από τους οποίους θα είναι ο κλάδος των εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Εταιρίες».

