Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Μυστήριο: Οδηγός βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα. Τα επόμενα βήματα των ανακριτικών αρχών.

Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές ενδείξεις, ο θάνατος 56χρονου μετανάστη οδηγού φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του οχήματος, έξω από την πύλη 16 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής η οποία διαπίστωσε τον θάνατο του 56χρονου και η σορός του μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο και διενεργείται ενώ προανάκριση.

