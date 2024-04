Κοινωνία

Μπέος: Συνελήφθη ο δήμαρχος Βόλου μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον δήμαρχο Βόλου, μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου.

Στην σύλληψη του Αχ. Μπέου προχώρησαν αργά χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές, μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας για απειλή.

Ο Κώστας Γαργάλας που βρέθηκε χθες στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Βόλου μετά τον ξυλοδαρμό του από τον δημοτικό σύμβουλο Μπέου, τον Βασίλη Ζαχείλα, δέχτηκε φραστική επίθεση.

“Εσύ βάλε μυαλό” του είπε ο Αχιλλέας Μπέος και από όλους τους συμβούλους της αντιπολίτευσης εκλήφθηκε ως απειλή εναντίον του κ. Γαργάλα και όχι μόνο από τον ίδιο.

Με αυτή τη φράση κρίθηκε πως ο Μπέος επιβράβευσε την συμπεριφορά του Β. Ζαχείλα μέλη της οικογένειας του οποίου ήταν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις θέσεις του κοινού.

Ο κ. Γαργάλας ανέφερε πως κατέθεσε την μήνυση γιατί κινδυνεύει ο ίδιος και η οικογένεια του.

Ακολούθησε η σύλληψη του Αχ. Μπέου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στην αστυνομία και με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος.

