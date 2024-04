Life

“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Μια εν ψυχρώ δολοφονία αλλάζει τα δεδομένα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της αγαπημένης τηλεοπτικής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Όλοι αγωνιούν για τη Δάφνη και τον Σπύρο καθώς ο χρόνος τελειώνει και δεν υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας. Τα ηθικά διλήμματα βαραίνουν όλο και πιο πολύ τον Δημήτρη, ενώ η Άννα κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Η εν ψυχρώ δολοφονία ενός πολύ αγαπημένου προσώπου, θα δώσει άλλη τροπή στα γεγονότα…

Δευτέρα 15 Απριλίου - Επεισόδιο 50

Με το σοκαριστικό βίντεο της Δάφνης αιχμάλωτης, τα χρονικά περιθώρια για να την βρει ο Δημήτρης στενεύουν. Ένα απειλητικό τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, φέρνει τον Δημήτρη ξανά μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα. Τι απόφαση θα πάρει ο εισαγγελέας Μαρκέτος; Τώρα, θα καταλάβει πολλά σε σχέση με την Άννα και ίσως ήρθε η ώρα για να της ζητήσει «συγγνώμη».

Ενώ η έρευνα για την εύρεση της Δάφνης είναι σε εξέλιξη, οι ανακρίσεις των υπόπτων για τη δολοφονία της Μαριάννας συνεχίζονται, με τις κόντρες και τις αποκαλύψεις να φέρνουν τα πάνω – κάτω. Η κλεψύδρα φαίνεται να αδειάζει, όταν η Αστυνομία θα προχωρήσει στη σύλληψη δύο προσώπων. Όλα αυτά, κάτω από τις ραδιούργες κινήσεις του Αλέκου και του Ιάσονα και με τον Σπύρο ακόμη να χαροπαλεύει.





Μετά την αυτοκτονία του Ιβάν, όλοι πρέπει να ακολουθήσουν νέα στοιχεία με βάση την ομολογία της Νικολίνας. Ο Δημήτρης, απελπισμένος πια, κάνει ό,τι μπορεί για να βρει τη Δάφνη, όσο ο Σπύρος βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο. Ο Σταύρος με τον Γιώργο οργανώνουν ένα σχέδιο, που βρίσκει την Αγγελική αντίθετη και δημιουργεί εντάσεις μεταξύ τους. Ο Δημήτρης χάνει την υπομονή του με τα παιχνίδια των εκβιαστών και η Άννα με τον Ανδρέα προσπαθούν να του σταθούν με κάθε τρόπο. Το σχέδιο του Σταύρου αποδεικνύεται περισσότερο επικίνδυνο από όσο νόμιζαν, ενώ θα βρουν και τον Χατζή απέναντί τους. Η εν ψυχρώ δολοφονία ενός πολύ αγαπημένου προσώπου, θα δώσει άλλη τροπή στα γεγονότα…

Τρίτη 16 Απριλίου - Επεισόδιο 51

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

“Ενώπιος ενωπίω” – Πυξ Λαξ: Η δύσκολη αρχή, οι επιτυχίες και η… τελευταία συναυλία (βίντεο)