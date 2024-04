Οικονομία

Λαθρεμπόριο καπνού: Χιλιάδες πακέτα παράνομων τσιγάρων βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη των δύο ανδρών και τα ευρήματα των Αρχών σε αυτοκίνητα και σπίτια.

-

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 68 και 66 χρόνων, για παράβαση του τελωνειακού κώδικα, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύλληψη των δύο προαναφερόμενων ατόμων έγινε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου είχαν σταθμεύσει δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και μετέφεραν από το ένα στο άλλο χαρτοκιβώτια, τα οποία διαπιστώθηκε ότι περιείχαν λαθραία καπνικά προϊόντα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, εντός των οχημάτων, καθώς και σε κατ’ οίκον έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.342 πακέτα τσιγάρα και πέντε συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν διέθεταν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού δημοσίου και το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ, προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητά τους. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία – Δημογλίδου: Μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΛΑΣ τα θύματα

Σίδνεϊ: Νεκροί από την επίθεση και μωρό μεταξύ των θυμάτων (εικόνες)

Βούλα: Οι προσαγωγές… σταμάτησαν ραντεβού συμπλοκής ανήλικων