Παράξενα

Ιωάννινα: Γυναίκα μπήκε σε καφετέρια και έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα

Πώς κατάφερε η γυναίκα να μην γίνει αντιληπτή όταν μπήκε μέσα στην καφετέρια και στη συνέχεια έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα των εργαζομένων.

Με την μέθοδο της απασχόλησης κατάφερε μια γυναίκα από τα Ιωάννινα να κλέψει τα φιλοδωρήματα προσωπικού σε καφετέρια της πόλης και στη συνέχεια να εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ημεδαπού και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε το δοχείο φιλοδωρημάτων του προσωπικού που περιείχε χρηματικό ποσό 120 ευρώ.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία της και ύστερα από αναζητήσεις, προέβησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

