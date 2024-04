Αθλητικά

Basket League: Δεν αγχώθηκε ο Προμηθέας απέναντι στον Κολοσσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αχαιοί επικράτησαν του Κολοσσού Ρόδου, με τους «Θαλασσί» που απέκτησαν... σφυγμό μόνο στην τρίτη περίοδο, να βλέπουν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 9-16.

-

Ο Προμηθέας Πατρών πέρασε ένα άνετο βράδυ στο «Δ. Τόφαλος», για την 3η αγωνιστική του Top 6 της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 15-9 (παρέμεινε στην 4η θέση). Οι Αχαιοί επικράτησαν 96-74 του Κολοσσού Ρόδου, με τους «Θαλασσί» που απέκτησαν... σφυγμό μόνο στην τρίτη περίοδο, να βλέπουν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 9-16.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κυριάρχησε στο παρκέ από το πρώτο τζάμπολ, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +11 (26-15), ενώ δίχως να κατεβάσει ταχύτητα, πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (48-33).

Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο, οι Ροδίτες ανέβασαν την παραγωγικότητα τους, φόρτωσαν με 29 πόντους το αντίπαλο καλάθι και στο 29΄ έδειξαν ικανοί για την ανατροπή (64-62), για να μπουν στο τέταρτο δεκάλεπτο στο -6 (68-62). Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα, ο Προμηθέας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και με επιμέρους σκορ 28-11 έκοψε με άνεση το... νήμα του τερματισμού.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπράις Χάμιλτον με 24 πόντους και 6/8 τρίποντα, ενώ από τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Λούκα Μπραΐκοβιτς με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-33, 68-62, 96-73

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Τσώνος, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μπαζίνας 8 (2), Χάμιλτον 24 (6), Χρυσικόπουλος 2, Ετσενίκε 11, Χέιλ 12 (3), Ρέινολντς 2, Κάουαν 16 (1), Πλώτας 14 (4), Πάπας 2, Λάγιος, Στέφενς 5, Καραγιαννίδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Ουτόμι 12 (2), Κολοβέρος, Μπραΐκοβιτς 18, Καμαριανός 6, Περάντες 13 (2), Γκάουντλοκ 6, Παπαγιάννης, Πετρόπουλος 9 (3), Χατζηνικόλας, Σίτου, Παπαδάκης 9 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε αγώνα βόλεϊ

Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Ακρωτηριάστηκε 20χρονη φοιτήτρια

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)