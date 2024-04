Αθλητικά

Conference League: Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ερυθρόλευκοι” διεκδικούν την είσοδο τους για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

-

Η νύχτα της Πέμπτης 18 Απριλίου 2024 μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στο «Σουκρού Σαράτσογλου», η πειραϊκή ομάδα καλείται να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα που απόκτησε από το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (3-2), την περασμένη εβδομάδα.

Αν τα καταφέρουν, τότε, για πρώτη φορά από όταν ιδρύθηκαν, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι εν προκειμένω του Conference League. Ο πρώτος που έδωσε τον τόνο για τις επιδιώξεις της πειραϊκής ομάδας ήταν ο προπονητής της.

«Ήρθαμε να αγωνιστούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σαφώς εάν το ματς είχε τελειώσει με 3-0 η δουλειά μας θα ήταν πιο εύκολη. Ωστόσο, και μετά το υπέρ μας 3-2, ήρθαμε εδώ για να κυριαρχήσουμε και να νικήσουμε. Γνωρίζουν την ποιότητα που έχουμε, το αποδείξαμε άλλωστε με τον τρόπο που αποκλείσαμε τη Μακάμπι», είπε χωρίς περιστροφές ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει καλά την ομάδα του, αφού ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε στα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας, αλλά δεν θεωρεί πως υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτημα. «Στο πρώτο ματς είχαμε αγωνιστεί εμείς και είχε ξεκουραστεί η αντίπαλός μας. Όλες οι ομάδες είναι προετοιμασμένες. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη αυτή θα τα καταφέρει».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το μοναδικό αλλά μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία του τιμωρημένου Ρέτσου. Ο Έλληνας διεθνής στόπερ, «μοιραίος» στο Φάληρο καθώς υπέπεσε σε αχρείαστο πέναλτι ξαναβάζοντας τη Φενέρ στο παιχνίδι, συμπλήρωσε κάρτες στην ίδια φάση.

Κατά συνέπεια παρτενέρ του Κάρμο θα είναι ο Ντόη, που έχει καιρό να παίξει, ενώ για μια επιπλέον λύση ο Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή και τον 19χρονο στόπερ της ομάδας Νέων, Ισίδωρο Κουτσίδη. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Ποντένσε, που είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι για τον ίδιο λόγο.

Ως προς την ενδεκάδα και το επιθετικό σκέλος υπάρχουν πέντε παίκτες για τρεις θέσεις, οι Φορτούνης, Όρτα, Γιόβετιτς, Ποντένσε και Μασούρας, που θα κινηθούν πίσω από τον Ελ Κααμπί. Κατά τα λοιπά, στο τέρμα ο Τζολάκης, ακραία μπακ Ροντινέι, Ορτέγκα και στόπερ οι Κάρμο, Ντόη, ενώ στους αμυντικούς μέσους Έσε και Τσικίνιο είναι σχεδόν... αμετακίνητοι.

Στην αποστολή που ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη μετέχουν οι, Παπαδούδης, Καρβάλιο, Κάρμο, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Ποντένσε, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης, Ντόη, Ελ Αραμπί, Κίνι, Αλεξανδρόπουλος και Κουτσίδης.

Την αναμέτρηση, που θα ξεκινήσει στις 22:00, θα διευθύνει ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ, ο οποίος ήταν διαιτητής στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπριζ, αλλά και στο πρόσφατο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (2-2).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Champions League: Ρεάλ και Μπάγερν στα ημιτελικά

Θεσσαλονίκη: Διασωληνώθηκε 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο