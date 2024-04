Κόσμος

ΟΗΕ – Παλαιστίνη: Γιατί είναι “καταδικασμένο” το αίτημα ένταξής της

Πότε αναμένεται να συζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής για πλήρη ένταξη.

Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το αίτημα των Παλαιστινίων να γίνουν κράτος – πλήρες μέλος, πιθανόν θα διεξαχθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δήλωσαν την Τετάρτη διπλωματικές πηγές, καθώς οι συνομιλίες για το ζήτημα συνεχίζονται.

Την Τρίτη, διπλωματικές πηγές διαβεβαίωναν πως η ψηφοφορία θα γινόταν την Πέμπτη, όμως η κατάσταση στο μεταξύ μεταβλήθηκε και ορισμένα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ του να διεξαχθεί την Παρασκευή. Την Τετάρτη το βράδυ δεν είχε ληφθεί ακόμη απόφαση, έλεγαν διπλωμάτες.

Επικρατεί ακόμη «αβεβαιότητα», συνόψισε ο σλοβένος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Σάμουελ Τζμπόγκαρ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως και τα δύο σενάρια είναι πιθανά.

«Η ψηφοφορία θα γίνει την Παρασκευή στις 15.00. Είμαι σίγουρος. Αν δεν με πιστεύετε, θα το δείτε αύριο», δήλωσε από την πλευρά του ο παλαιστίνιος πρεσβευτής Ριάντ Μανσούρ.

Η αποστολή της Μάλτας, που ασκεί την προεδρία του ΣΑ τον Απρίλιο, δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα σε αυτό το στάδιο.

Πάντως, όποια κι αν είναι η ημέρα που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, το παλαιστινιακό εγχείρημα μοιάζει καταδικασμένο σε αποτυχία, εξαιτίας της εναντίωσης των ΗΠΑ, που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το σχέδιο απόφασης που έχει καταρτιστεί από την Αλγερία «εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, το κράτος της Παλαιστίνης να γίνει δεκτό ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών».

Για να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης οποιουδήποτε κράτους στον ΟΗΕ, απαιτείται καταρχήν θετική εισήγηση του ΣΑ (χρειάζονται τουλάχιστον 9 ψήφοι υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη) και κατόπιν έγκρισή της με πλειοψηφία δυο τρίτων από τη Γενική Συνέλευση.

Οι Παλαιστίνιοι κίνησαν ξανά αυτόν τον μήνα τη διαδικασία ένταξης τους στον οργανισμό ως κράτους-πλήρους μέλους, που ανάγεται στον Σεπτέμβριο του 2011, με επιστολή στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, επικαλούμενοι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που πλέον διαρκούν πάνω από μισό χρόνο, και τη συνεχιζόμενη επέκταση των εβραϊκών οικισμών —παρότι θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου— στη Δυτική Όχθη.

Τον Νοέμβριο του 2012 εξασφάλισαν, με ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης απλά «καθεστώς κράτους-μη μέλους παρατηρητή».

