“The 2night Show” – Βιβή Αναστασιάδου: Η ζωή στη Θεσσαλονίκη, το διαζύγιο και η αγάπη για τα παιδιά της (βίντεο)

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την αγαπημένη της οικογένεια, τις δυσκολίες του χωρισμού και την προσαρμογή της στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο "The 2Night Show" της Τετάρτης την τηλεοπτική παρουσιάστρια Βιβή Αναστασιάδου, η οποία για πολλά χρόνια επιμελείτο εκπομπές στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Αθήνα.

«Κάνω πολλά χρόνια τηλεόραση. Ξεκίνησα από 15 χρονών ως μοντέλο. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης στα τηλεπαιχνίδια, μου έδωσε την πρώτη ευκαιρία να έρθω σε επαφή με αυτόν το χώρο, με τις κάμερες, τα φώτα, μου έδωσε θάρρος. Ξεκίνησα ως μοντέλο και μου είπε: “Άντε να κάνεις και μια εκπομπή τώρα”, και έκανα μια καλοκαιρινή. Τα παιδιά μου είναι πάνω από όλα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελα να αφιερωθώ στα παιδιά, να δουλεύω τόσο όσο. Να κάνω αυτό που μου αρέσει. Αλλά παρόλο που είχα κάποιες προτάσεις, δεν μπορούσα να με φανταστώ να φεύγω από τη Θεσσαλονίκη, να τα αφήνω, να κάνω κάποια γυρίσματα και να ξαναγυρίζω. Μου φαινόταν πολύ δύσκολο» σημείωσε η όμορφη παρουσιάστρια.

Μιλώντας για τις πολλές εκπομπές που παρουσίασε στην πάροδο των χρόνων, η Βιβή Αναστασιάδου δήλωσε: «Δεν τον “έχω” καθόλου τον σχολιασμό. Το να μιλήσω για κάποιον άλλον, το να τον κουτσομπολέψω. Υπήρχαν εκπομπές που μου έλεγαν να συμμετέχω, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω, να κουτσομπολέψω. Το ένιωθα ξένο, έξω από εμένα».

Επιπλέον αναφέρθηκε στη μετακόμισή της στην Αθήνα λέγοντας ότι το αρχικό της σοκ ήταν οι αποστάσεις, αλλά ήρθε στην πρωτεύουσα λόγω της σχέσης της: «Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη μου έλεγαν να κάνουμε γυρίσματα στην Κατερίνη και έλεγα να κάνουμε 3-4 μαζεμένα για να μην πάω για ένα γύρισμα. Προσαρμόστηκα στις αποστάσεις της Αθήνας. Τα παιδιά προσαρμόστηκαν, ήρθαμε στην καραντίνα. Ο μικρός μου πήγαινε έκτη δημοτικού και με το που ξεκίνησε, έπιασε η καραντίνα και δεν πήγε καθόλου σχολείο. Ήμασταν μέσα στο σπίτι, μαζί με τον άντρα μου και τα παιδιά του. Αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα Αθήνα. Την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη αλλά κάποια στιγμή γνώρισα τον τωρινό μου άντρα, ο οποίος μου είπε “Στην καραντίνα δεν γίνεται το πάνω-κάτω, Αθήνας-Θεσσαλονίκης, τα μαζεύεις και έρχεσαι”» σημείωσε για τον ερχομό της στην Αθήνα.

Όσον αφορά τις σχέσεις που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, η παρουσιάστρια δήλωσε σχετικά με το διαζύγιο πως «Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνεις όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, δηλαδή να καθίσουμε απέναντι και να του πω: “Μη βάλουμε τα παιδάκια ανάμεσα. Μην το περάσουν αυτό. Έλα ό,τι θες να το πεις σε έμενα. Αλλά τα παιδιά να βλέπουν δυο αγαπημένους ανθρώπους”. Και όντως συμφώνησε και αυτός και το καταφέραμε. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα. Αν βλέπουν τη μαμά και τον μπαμπά χαρούμενους και αγαπημένους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Χαίρονται να βλέπουν τους γονείς καλά».

Μεταξύ άλλων, η Βιβή Αναστασιάδου ανέφερε ότι θα συνεργαζόταν με πολλούς παρουσιαστές και παρουσιάστριες, αρκεί να υπήρχε καλό κλίμα και αντίστοιχη συνεργασία, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

