Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μετά την επίθεση από τον σύζυγο της

Οι γιατροί του νοσοκομείου, όπου διακομίστηκε η γυναίκα, ενημέρωσαν την Αστυνομία και άμεσα έλαβε γνώση η Δικαιοσύνη, που ανέλαβε δράση.

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε μια 36χρονη γυναίκα στο Αίγιο Αχαΐας μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (17/4) όταν, για άγνωστο λόγο, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στην γυναίκα και στον 39χρονο σύζυγό της.

Στην διάρκεια του τσακωμού, ο άνδρας επιτέθηκε στην 36χρονη και άρχισε να την τραβά από τα μαλλιά. Στη συνέχεια ο δράστης αποχώρησε και η γυναίκα, ευρισκόμενη σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, καταναλώνοντας χάπια.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, γιατροί του οποίου ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής πως η 36χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας λαμβάνοντας άγνωστο αριθμό φαρμακευτικών δισκίων ενώ είχε υποστεί και ενδοοικογενειακή βία από τον σύζυγο της.

Άμεσα ενημερώθηκε ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Αιγίου ο οποίος παρήγγειλε αμέσως μετά την νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Αιγίου, την μεταφορά της 36χρονης στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, στο Ρίο.

