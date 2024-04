Παράξενα

Παγωτό με γεύση...G7

Η ιδέα και το κόστος του παγωτού που είναι αφιερωμένο στους ηγέτες των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου.

-

Η Ιταλία ως έθνος παγωτού επιδεικνύει τα διαπιστευτήριά της, με μια ειδική νέα γεύση για τους υπουργούς Εξωτερικών που συγκεντρώνονται για τη συνάντηση της Ομάδας των Επτά (G7) πιo ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στο νησί Κάπρι.

Μια gelateria που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση δημιούργησε μια ειδική γεύση παγωτού, την G7, για να γιορτάσει. Συνδυάζοντας μαύρο κεράσι, μέντα, πορτοκάλι, λεμόνι και φράουλα, επέλεξε γεύσεις που αντιστοιχούν στα χρώματα των σημαιών των χωρών μελών της G7. Περιλαμβάνει επίσης το λογότυπο της ιταλικής προεδρίας, ένα δέντρο ελιάς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς , η Βρετανία , η Γαλλία , η Γερμανία , η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν στη διήμερη συνάντηση της οποίας προεδρεύει η Ιταλία.

Μια μεγάλη μπάλα παγωτού G7 χωνάκι, που έχει την τιμητική του, κοστίζει πάντως 5 ευρώ.

«Αυτά είναι τα χρώματα της αδελφικής σχέσης και το δένδρο ελιάς ως ένα σύμβολο ειρήνης. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης στον κόσμο» δήλωσε η παρασκευάστρια του παγωτού Ερσίλια Μπιουονοκόρε.

