“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Αγωνία και διλήμματα για τον Δημήτρη και την Άννα (εικόνες)

Συγκίνηση και ανατροπές στην συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Με σύμμαχο τα νέα στοιχεία για την απαγωγή της Δάφνης, αλλά με εχθρό τον χρόνο που τελειώνει, όλοι προσπαθούν να την εντοπίσουν ζωντανή. Θα τα καταφέρουν;

Λίγο πριν την υπογραφή του διαζυγίου, ο Δημήτρης κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην Άννα. Θα μπορέσουν, όμως, να ξεπεράσουν τα διλήμματά τους;

Δευτέρα 22 Απριλίου - Επεισόδιο 52

Στη σκιά της στυγερής δολοφονίας του Γιώργου, ο Δημήτρης, σε έναν αγώνα με τον χρόνο, βρίσκεται στην αναζήτηση της Δάφνης.

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν και κυρίως τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απαγωγή της μικρής, φέρνουν τον Δημήτρη πιο κοντά στον εντοπισμό της αδελφής του.

Η κατάσταση του Σπύρου δυσχεραίνει, όταν τα δυσάρεστα νέα της απαγωγής έρχονται στα αυτιά του.

Ο Σταύρος, βιώνοντας την απόλυτη θλίψη, αλλά και τύψεις για τον χαμό του στενού του συνεργάτη, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του και να αποδώσει Δικαιοσύνη.

Όσο ο χρόνος περνάει, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των δολοφόνων και η Δάφνη κινδυνεύει. Θα την βρουν πριν να είναι αργά;

Τρίτη 23 Απριλίου - Επεισόδιο 53

Ο Σταύρος απομακρύνει τον Δημήτρη από την υπόθεση, χωρίς να του δώσει εξηγήσεις και η συμπεριφορά του ανησυχεί την Αγγελική και τον Δημήτρη. Ο Σταύρος, όμως, είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος για να βρει τον δολοφόνο του Γιώργου και θα ζητήσει μέχρι και τη βοήθεια του Γεράσιμου. Το ίδιο και η Αλεξάνδρα, η οποία βάζει τον εαυτό της σε κίνδυνο για να πάρει εκδίκηση.

Ο Δημήτρης προσπαθεί να πλησιάσει την Άννα για τελευταία φορά, πριν την υπογραφή του διαζυγίου τους. Τι θα γίνει όταν θα βρεθούν και οι δύο μπροστά στο δίλημμα για την οριστική λύση του γάμου τους;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

