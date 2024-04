Πολιτική

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Περιοδεία σε 27 νησιά για 10 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το Σάββατο πολυήμερη περιοδεία με δεκάδες σταθμούς σε νησιά. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων του Στέφανου Κασσελάκη

-

Περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου ξεκινάει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, λίγες ώρες μετά από την παρουσίαση των 42 υποψήφιων του κόμματος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 π.μ. και η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Σύρου.

Η περιοδεία θα διαρκέσει έως τη Μεγάλη Δευτέρα και κατά τη διάρκεια της ο κ. Κασσελάκης θα επισκεφθεί 27 νησιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων:

Σάββατο 20/4: Σύρος

Κυριακή 21/4: Πάρος, Νάξος, Αμοργός

Δευτέρα 22/4: Αστυπάλαια, Χάλκη, Σύμη

Τρίτη 23/4: Καστελλόριζο, Ρόδος

Τετάρτη 24/4: Τήλος, Νίσυρος, Κως

Πέμπτη 25/4: Κάλυμνος, Λέρος, Αγαθονήσι, Λειψοί, Αρκιοί, Πάτμος, Ικαρία

Παρασκευή 26/4: Φούρνοι, Σάμος, Χίος

Σάββατο 27/4: Ψαρά, Μυτιλήνη

Κυριακή 28/4: Άη Στράτης, Λήμνος

Δευτέρα 29/4: Σκύρος





Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - GP Σαγκάης: Ο Φερστάπεν επικράτησε στον αγώνα σπριντ

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: Χιόνισε στο Περτούλι (εικόνες)