Κως - Θάνατος βρέφους: Οι μαρτυρίες και τα νέα στοιχεία

Την Δευτέρα το πρωί προσήλθαν οι δύο γονείς στον Εισγγελέα Ρόδου προκειμένου να απολογηθούν.

Συγκλονίζει η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Κω. Οι γονείς του παιδιού έχουν συλληφθεί και αύριο (Δευτέρα 21/4) πρόκειται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα, ενώ ιατροδικαστής θα εξετάσει και το 2χρονο αδελφάκι του βρέφους.

Το ενός έτους κοριτσάκι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το απόγευμα του Σαββάτου στο νοσοκομείο της Κω. Νωρίτερα, η μητέρα είχε διαπιστώσει ότι η κορούλα της είχε χάσει τις αισθήσεις της και προσπάθησε να την συνεφέρει, χωρίς αποτέλεσμα. Έβαλε τις φωνές και οι ένοικοι της πολυκατοικίας έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν πως το βρέφος δεν ανέπνεε. Επιχείρησαν να κάνουν ανάνηψη και μετέφεραν το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω. Οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν άπεπτες τροφές στο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και εκδορές και γενικευμένες εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ζήτησαν περαιτέρω εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.





Ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου της Κω μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και ανέφερε πως «υπήρχαν κάποιες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης όμως ο ιατροδικαστής που το εξέτασε στην Ρόδο, δεν διαπίστωσε ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης, και έκρινε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία λόγω της άπεπτης τροφής. Απεφάνθη, επίσης, ότι οι εκδορές προέρχονται πιθανώς από παλαιότερα χτυπήματα».

Οι γονείς, που συνελήφθησαν, υποστήριξαν ότι τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν είτε από κάποιο ατύχημα, είτε από χτυπήματα που δέχθηκε από τον αδελφό της, ηλικίας 2 ετών.

Γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν πως είχαν φασαρίες και πως την κοπέλα την είχαν δει πολλές φορές χτυπημένη.

Το στοιχείο που θορύβησε τις Αρχές είναι ότι ο πατέρας του βρέφους έχει κατηγορηθεί και συλληφθεί στο παρελθόν για πορνογραφία. Για τον λόγο αυτό οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το κινητό και τον υπολογιστή του πατέρα.

Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει δείξει ότι στο κινητό τηλέφωνό του εντοπίστηκαν ίχνη αναζήτησης παιδικής πορνογραφίας.

Στον εισαγγελέα οι δύο γονείς

Στον αρμόδιο εισαγγελέα Ρόδου οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του βρέφους, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία θανατηφόρς έκθεσης ανηλίκου, η οποία τους έχει απαγγελθεί. Οι δύο νέοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία διάρκειας δύο ημερολογιακών ημερών και έτσι θα απολογηθούν τελικά την Τετάρτη 24.04.

