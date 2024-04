Κοινωνία

Ωρωπός: Ο 15χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τον "εφιάλτη" που έζησε όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό του, περιγράφει ο 15χρονος από τον Ωρωπό. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη.

Τον εφιάλτη που έζησε πριν από δύο ημέρες, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό του, περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Κώστα Τάτση, ο 15χρονος από τον Ωρωπό.

Ο 15χρονος σε δηλώσεις του σχετικά με το πως εξελίχθηκε το συμβάν είπε τα εξής:

«Όπως ανεβαίνω προς το τέρμα της αντίπαλης ομάδας έρχεται αυτό το παιδί και μου ''κολλάει''. Μου λέει ''γιατί πουλάς μαγκιές στα άλλα παιδιά;''. φίλε, κάνε λίγο στην άκρη, δεν έχω ώρα να ασχολούμαι μαζί σου''. Και μου λέει ''θέλεις να βγάλω μαχαίρι;''. Το βγάζει και τον σπρώχνω για να δημιουργήσω απόσταση, γιατί εκείνη την στιγμή απειλούνταν η ζωή μου. Και μου ρίχνει μία στο αριστερό μου μπράτσο. Όταν μου επιτέθηκε δεύτερη φορά, τον έπιασα από το μπουφάν και τον πέταξα λίγο πιο μακριά, σκίζοντάς του το μπουφάν».

Την ώρα του περιστατικού περνούσε από το σημείο ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος κάλεσε το ασθενοφόρο και ενημέρωσε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Η μητέρα του θύματος δήλωσε πως, «Ο Κωνσταντίνος ήταν στο σκαλοπατάκι , όταν έφτασα, και του έδιναν τις πρώτες βοήθειες. Έπαθα σοκ , έτρεμα και ο Κωνσταντίνος μου έλεγε μαμά μη στεναχωριέσαι , είμαι καλά», ενώ ο πατέρα του αναφερόμενος στο συμβάν είπε πως «όταν ένα ανήλικο έχει μαζί του μαχαίρι δεν έχει την επίγνωση και την αίσθηση κινδύνου για το πώς θα το χρησιμοποιήσει».

Σε βάρος του 15χρονου θύτη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά και για παράβαση του νόμου περι όπλων .Ενώ σε βάρος του πατέρα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου .





