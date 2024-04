Καιρός

Καιρός: Σκόνη, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Που αναμένεται να υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Που θα βρέξει. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Ιόνιο και στην Ήπειρο και το μεσημέρι-απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Σημαντική θα είναι και την Πέμπτη η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας (σε υψόμετρο πάνω από τα 1300 μέτρα). Από αργά το απόγευμα βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Από το απόγευμα αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί και βαθμιαία αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά και από αργά το απόγευμα αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Από το απόγευμα βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά και από αργά το απόγευμα αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βαθμιαία αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις και από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Πιθανότητα βροχής μέχρι το μεσημέρι στην περιοχή του Καστελλόριζου. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα δυτικοί-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Παρασκευή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

