Παρά-Κολύμβηση: Μιχαλεντζάκης και Σταματοπούλου πήραν αργυρά μετάλλια

Αυξήθηκε σημαντικά η συγκομιδή μεταλλίων της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης.

Δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Μιχαλεντζάκης και η Σταματοπούλου, στους αποψινούς (Τετάρτη, 24/4) τελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παρά-Κολύμβησης, που διεξάγεται στη Μαδέιρα, με την ελληνική αποστολή να φθάνει τα πέντε.

Την αρχή έκανε, στα 100μ ελεύθερο S8 ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης όπου στο βραδινό τελικό ήταν 3ος, σε χρόνο 59.63, αλλά 2ος Ευρωπαίος καθώς πρώτος ήταν ο Αυστραλός Σίμπσον και ακολούθησε ο Ισραηλινός Μαρκ Μαλιάρ με 59.49. Το ίδιο είχε συμβεί και το πρωί στην 1η προκριματική σειρά, όπου ο Μιχαλεντζάκης ήταν και πάλι 2ος με χρόνο 1:0025, πίσω από τον Αυστραλό, με 59.28, αλλά 1ος Ευρωπαίος και με τον καλύτερο χρόνο και των δύο προκριματικών σειρών.

Οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής συνεχίστηκαν, λίγο πιο αργά, με την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στα 50μ. ύπτιο S4, να κατακτά ακόμη ένα αργυρό μετάλλιο, το δεύτερο της 3ης ημέρας των αγώνων και πέμπτο συνολικά. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρυσι στην ίδια πισίνα, τερμάτισε πρώτη, στην 1η προκριματική σειρά, σε χρόνο 51.61, που ήταν ο καλύτερος και στις δύο προκριματικές σειρές. Στο βραδινό τελικό η Σταματοπούλου σε χρόνο 51.15 τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω από τη Γερμανίδα Μπότσκερ, η οποία τερμάτισε σε 51.01

Την Πέμπτη, 4η ημέρα της διοργάνωσης, αγωνίζονται ο Γιώργος Σφαλτός στα 100μ.πρόσθιο SΒ5 των ανδρών και η Μαρία Τσάκωνα στο αντίστοιχο αγώνισμα στις γυναίκες.

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στα 50μ. ελεύθερο S4 και ο Γιάννης Κωστάκης στα 50μ. ελεύθερο S3.

