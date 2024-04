Οικονομία

Ακίνητα: Η τροπολογία για το ύψος των κτηρίων

Τι αναφέρεται στην νομοθετική παρέμβαση με ισχύ έως το τέλος του 2025, μετά από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Την τροπολογία για τον εξορθολογισμό της χρήσης των bonus στα ύψη των κτηρίων, την οποία είχε αποκαλύψει την Τετάρτη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή, προκειμένου να ελεγχθεί το επιτρεπόμενο όριο, θέμα που έχει δημιουργήσει τριβές μεταξύ δήμων, μηχανικών και επενδυτών.

Η μεταβατική ρύθμιση για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό θα ισχύει από την 1.5.2024 έως το τέλος του 2025 ή έως ότου ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης από 0,8 έως 1,6 το πρόσθετο ύψος που «κερδίζει» ένα κτήριο μπορεί να φθάνει έως τα 2,5 μέτρα

Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6, το «bonus» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Μαΐου 2024 υλοποιούνται με τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ, όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται δυνάμει των ισχυουσών κατά την έκδοσή τους διατάξεων.

Διαβάστε την τροπολογία:

